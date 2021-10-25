Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Semanur Polat, yolun karşısına geçmek istediği sırada, kent merkezi yönüne giden Ersin Y. (34) yönetimindeki 51 EN 159 plakalı otomobilin çarpmasıyla yola savruldu.

DHA'nın haberine göre, ağır yaralanan Semanur, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Semanur Polat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Semanur'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü Ersin Y. gözaltına alındı.