Feci iddia! Define ararken göçük altında kaldı

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir bahçede define arayan Gökhan Y. (35), kazdığı çukurda göçük oluşması sonucu toprak altında kaldı.

Göçük altında kaldığı belirtilen Gökhan Y. için iş makineleri de kullanılarak çalışma yapılıyor.

Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.