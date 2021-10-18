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İşten çıkarıldılar! Dehşet saçtılar!

Sakarya’da, Garaj Amirliği yapan Ahmet Parlak ve Amir Yardımcısı Metin Soytürk, iddiaya göre, bir süre önce belediyeden işten çıkartılan iki kişinin saldırısına uğradı. Düğünden çıktıkları esnada saldırıya uğrayan Parlak ve Soytürk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

18.10.2021 - 09:28 | Güncelleme: ABONE OL
FECİ DARP | Son dakika: İşten çıkarılan işçiler dehşet saçtı! Yaralılar var - Haberler
İşten çıkarma iddiası ve feci darp!
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İHA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Karasu Aşağı Aziziye Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonu önünde akılalmaz bir olay meydana geldi. İddiaya göre, düğüne katılan Karasu Belediyesi Garaj Amiri Ahmet Parlak ve Amir Yardımcısı Metin Soytürk, düğünden çıktıktan sonra araçlarına yöneldikleri esnada iki kişi tarafından darp edildi.

İKİ KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

İHA'da yer alan habere göre konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında yaralı Ahmet Parlak ve Metin Soytürk, Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BİRİNİN BURNU, DİĞERİNİN AYAĞI KIRILDI

Burnunda kırık olduğu belirlenen Parlak, hastanede yapılan müdahale sonrasında taburcu edildi. Ayağında kırık bulunan Soytürk’ün ise, Toyotasa Acil Yardım Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

İKİ ŞÜPHELİ İŞTEN ÇIKARILMIŞLAR

Darp olayını gerçekleştiren iki şüphelinin ise bir süre önce belediye bünyesinde çalıştıkları ve işten çıkartıldıkları iddia edildi.

DARP EDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Polis ekipleri olay sonrasında kayıplara karışan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Şüpheliler E.G. ve K.Ç., polis ekiplerince başlatılan çalışma neticesinde olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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