Usta sanatçı Feridun Düzağaç, 4 yıl aradan sonra "10'a Özel" adlı albümüyle döndü... Hrant Dink'e selam yolladığı albümün çıkış şarkısı 'Sanatoryum'la adından söz ettiren Düzağaç önceki akşam Sanat Performance sahnesinde müzikseverlerle buluştu.

Yeni albümünden şarkıların yanı sıra Alev Alev, Beni Bırakma, Düşler Sokağı gibi unutulmaz şarkılarını da seslendiren usta sanatçı gecede dinleyicilerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan ünlü sanatçının seslendirdiği şarkılarına hayranları da eşlik etti. Bir ara sahneden inerek izleyicilerinin arasında şarkı söyleyen Feridun Düzağaç, tüm sevenlerinin elini sıkarken öz çekim yapmak isteyen hayranlarını kırmadı.