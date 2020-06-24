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Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan otomotiv üreticileri, çareyi devlet yardımlarında ve banka kredilerinde arıyor.

Son olarak, İtalyan Amerikan ortaklı otomotiv üreticisi Fiat Chrysler (FCA),İtalya'dan 6.3 milyar euroluk bir destek aldığını duyurdu.

FCA'nın İtalya'daki koluna verilen kredinin, şirketin sekteye uğrayan operasyonları nedeniyle oluşan zararı karşılaması bekleniyor. İtalyan finans kuruluşu Intesa Sanpaolo'nun sağladığı krediye devlet garantisi verildiği de edinilen bilgiler arasında.

İtalyan otomotiv sektöründe koronavirüsün patlak vermesinden sonra yüzde 90'ı aşan daralma yaşanmıştı.

Fransa otomotiv sektörü de, koronavirüs salgını kapsamında hükümetten 8 milyar euro destek almıştı. İspanya'da otomotiv sektörüne yönelik yaklaşık 4 milyar euroluk bir destekte bulanacağını geçtiğimiz hafta duyurmuştu.