FBI: "Kovid-19'la bağlantılı 3 bin 600'den fazla siber şikayet aldık"

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FBI'ın Siber Birimi Direktör Yardımcısı Matt Gorham, Associated Press (AP) ajansına yaptığı açıklamada, siber suçluların salgından faydalandığını söyledi.

Gorham, Kovid-19'la ilgili çalışmalar yürüten hastane ve tıbbi araştırma enstitülerinin bilgisayar korsanları tarafından hedef alındığını kaydetti.

Virüsle bağlantılı binlerce dolandırıcılık ve sahtekarlık şikayeti aldıklarını belirten Gorham, suçluların doğal afet ve hükümet yardım paketleri üzerinden siber alan da dahil dolandırıcılık yapmak için fırsat kolladığını ve daha önce de bunun örneklerinin görüldüğünü vurguladı.

Gorham, "FBI İnternet Suç Şikayet Merkezi, Kovid-19 ile bağlantılı alakalı 3 bin 600'den fazla dolandırıcılık şikayeti aldı." dedi.

Salgının başlangıcından bu yana yaptıkları soruşturmalardan derlenen yeni bilgileri hızlıca alabildiklerini kaydeden Gorham, bu kötü niyetli faaliyetlerin hastane ve araştırma enstitüleri gibi muhtemel hedefleriyle ilgili bilgi paylaşımı yaptıklarını aktardı.

Kovid-19 dışında da siber tehdit rakamlarının endişe verici olduğunu belirten Gorham, bunların özellikle "ekonominin özüne inen" bir suç olan fikri mülkiyet veya online hırsızlığı kapsadığına dikkati çekti.