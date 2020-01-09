FBI ile Apple arasında yeni şifre kırma tartışması

09 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
New York Times’ın haberine göre FBI, Apple’dan, geçen ay Florida’daki Pensacola donanma hava üssünde meydana gelen 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda zanlıya ait iki iPhone’nun şifrelerini kırmasını istediği kaydedildi.
Teknoloji şirketine gönderdiği mektupta FBI, saldırının zanlısı Suudi Hava Kuvvetlerine bağlı 21 yaşındaki Teğmen Mohammed Şamran’ın telefonlarına erişim sağlanamadığını iletti.
Apple’den yapılan açıklamada, mahkeme kararı ile bulut sistemindeki bilgilerin güvenlik güçleriyle paylaşabileceği, kullanıcıların telefonlarına yüklediği verilere ise Apple'ın da erişiminin olmadığı aktarıldı.
Apple, iPhone'un kendi hafızasındaki bilgilere erişim sağlamak için sistemde ‘arka kapı’ oluşturmaları gerektiğine işaret ederek, bunun da kullanıcı gizliliği ve siber güvenlik için tehlikeli bir emsal teşkil edeceğini savundu.
FBI İLE APPLE ARASINDAKİ VERİ ERİŞİM TARTIŞMASI
Apple’ın 2014’te telefonlara şifreleme sistemi getirmesi, dijital verilere erişim isteyen FBI ile arasında tartışmalara neden olmuş, FBI Apple’ı ‘suçlulara güvenli bir alan açmakla’ eleştirmişti.
Özellikle, Aralık 2015'te Kaliforniya San Bernardino'da düzenlenen 14 kişinin öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı silahlı terör saldırısı sonrası FBI, güvenlik güçleri tarafından öldürülen Seyid Rıdvan Faruk’a ait iPhone'a Apple üzerinden erişim sağlama talebi ülkede tartışma başlatmıştı.
FBI, Apple'dan söz konusu iPhone'un şifresinin kırılmasıyla ilgili yardım talep etmiş, Apple bu eylemin dünya genelindeki bütün iPhone telefonları ve kullanıcıları için gizlilik haklarının ihlali anlamına geleceği gerekçesiyle talebi reddetmişti.
Apple’ın üst yöneticisi Tim Cook, “iPhone’a erişim için kurulacak arka kapı sisteminin bir kez kullanılacağı öneriliyor ama bu doğru değil. Eğer bu bir kez kurulursa, birçok cihazda tekrar tekrar kullanılabilir.” diyerek, endişelerini paylaşmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!