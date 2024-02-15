Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya FBI Direktörü İsrail'e habersiz ziyarette bulundu

        FBI Direktörü İsrail'e habersiz ziyarette bulundu

        FBI Direktörü Wray, bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere İsrail'e habersiz bir ziyarette bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 10:53 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        FBI'dan İsrail'e habersiz ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, İsrail’e habersiz bir ziyaret gerçekleştirdi.

        FBI açıklamasında, Wray’in bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere İsrail’e habersiz bir ziyarette bulunduğu, İsrail’in emniyet ve istihbarat yetkileriyle bir araya geldiği belirtildi.

        Wray'in ziyaretinde, İsrailli meslektaşlarıyla ortaklığını, "uzun süredir devam eden, yakın ve sağlam bir ortaklık" olarak nitelendirdiği ifade edilen açıklamada, Wray'in ayrıca FBI’ın İsrail’e desteğini sürdüreceğini belirttiği ve iki ülke arasındaki işbirliğinin önemini vurguladığı aktarıldı.

        FBI’ın müttefiklerini güvende tutma konusundaki kararlılığına vurgu yapılan açıklamada, "FBI, vatandaşlarını terör tehditleri ve eylemlerinden korumak için devam eden çabalarında destek sağlamak üzere İsrail’den gelen taleplere yanıt vermiştir ve vermeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Açıklamada, Wray’in İsrail’deki FBI personeliyle de görüşerek kendilerine ortaklara ve bölgeye adanmışlıkları ile hizmetleri için teşekkür ettiği kaydedildi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #FBI
        #israil
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İşte İstanbul'daki okulların deprem raporu!
        İşte İstanbul'daki okulların deprem raporu!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Küçükçekmece'deki saldırıda yeni detaylar!
        Küçükçekmece'deki saldırıda yeni detaylar!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Serdar Ortaç özür diledi
        Serdar Ortaç özür diledi
        Super Bowl kutlamalarına saldırı!
        Super Bowl kutlamalarına saldırı!
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        Önce başvuru sonra dava
        Önce başvuru sonra dava
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Gözde'yi katletmişti! Sıcak gelişme!
        Gözde'yi katletmişti! Sıcak gelişme!
        "Erol Taş'a benzetilmek çok tatlı"
        "Erol Taş'a benzetilmek çok tatlı"
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Bayern Münih'e Lazio sürprizi!
        Bayern Münih'e Lazio sürprizi!
        Putin Carlson ile röportajını değerlendirdi: "Şaşırdım..."
        Putin Carlson ile röportajını değerlendirdi: "Şaşırdım..."
        ABD'nin 'ulusal güvenlik tehdidi'ne yönelik yeni bilgiler
        ABD'nin 'ulusal güvenlik tehdidi'ne yönelik yeni bilgiler
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Habertürk Anasayfa