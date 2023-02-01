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FBI, Başkan Biden’ın Delaware eyaletindeki evinde 'gizli belge' araması yaptı

ABD Başkanı Biden'ın konutunda ve kişisel ofisinde eski başkan Obama'nın yardımcılığını yaptığı ve senatörlük dönemlerinden kalan gizli belgeler çıkmaya devam ediyor. FBI bugün Başkan'ın Delaware'deki evinde bir kez daha arama yaptı.

Giriş: 01.02.2023 - 18:26 | Güncelleme: ABONE OL
FBI, Başkan Biden’ın Delaware eyaletindeki evinde 'gizli belge' araması yaptı - Dünya haberleri
HABERTURK.COM

Başkan Biden'ın avukatı, ABD Adalet Bakanlığı'nın Biden'ın Delaware'deki sahil evinde planlı bir arama yürüttüğünü belirterek, Başkan'ın aramadan haberdar olduğunu ve işbirliği yaptığını ifade etti.

Avukat Bob Bauer, arama tamamlandıktan sonra daha fazla bilginin açıklanacağını belirtti.

Son olarak 22 Ocak'ta Başkan Biden'ın evinde 13 saat süren bir arama gerçekleştirilmiş ve 6 gizli belge bulunmuştu.

BIDEN'IN PİŞMANLIĞI YOK

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde, konutunda ve kişisel ofisinde çıkan "gizli belgelerle" ilgili, "Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum." demişti.

Biden, "bir avuç belgenin yanlış yerde bulunduğunu" söyleyerek, söz konusu belgeleri derhal Ulusal Arşivlere ve Adalet Bakanlığına teslim ettiklerini kaydetti.

Fotoğraf: AP

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