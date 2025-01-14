Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan FBI ajanları yangın soruşturması için Ben Affleck'in evine gitti - magazin haberleri

        FBI ajanları yangın soruşturması için Ben Affleck'in evine gitti

        FBI ajanlarının, yangın soruşturması kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini incelemek üzere Ben Affleck'in evine gittiği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 14:46 Güncelleme: 14.01.2025 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        FBI ajanları evindeydi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ben Affleck'in California'nın Brentwood bölgesindeki evini FBI ajanları ziyaret etti. Ancak bu ziyaretin Affleck ile ilgili sıkıntılı bir durumdan kaynaklanmadığı öğrenildi.

        FBI ajanlarının, Ben Affleck'in evinde, yangın söndürme uçaklarından biri olan süper scooper'a zarar veren özel bir insansız hava aracının güvenlik kamerası görüntülerinin olup olmadığına bakmak için bulundukları ortaya çıktı.

        Yangın nedeniyle evinden tahliye olmak zorunda kalan Ben Affleck, kızı Violet’e sarılarak teselli bulmuştu.

        Los Angeles'ta devam eden yangınları söndürmeye çalışan itfaiye uçakları hava sahasındayken, yasadışı drone faaliyetlerinin olduğuna dair haberler yapıldı. Bir uçağın drone kaynaklı olarak kanat hasarı aldığı ve hizmet dışı kaldığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ben Affleck
        #yangın
        #FBI

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        Sahte içki can almaya devam ediyor!
        Sahte içki can almaya devam ediyor!
        "Trump halkın iradesini yıkmaya çalıştı"
        "Trump halkın iradesini yıkmaya çalıştı"
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Çocuktan al gişeyi"
        "Çocuktan al gişeyi"
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        "Ulaşım ve erişimde" daha görünür olmak istiyorlar
        "Ulaşım ve erişimde" daha görünür olmak istiyorlar
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Habertürk Anasayfa