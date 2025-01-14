FBI ajanları yangın soruşturması için Ben Affleck'in evine gitti - magazin haberleri

FBI ajanları yangın soruşturması için Ben Affleck'in evine gitti - magazin haberleri

Ben Affleck'in California'nın Brentwood bölgesindeki evini FBI ajanları ziyaret etti. Ancak bu ziyaretin Affleck ile ilgili sıkıntılı bir durumdan kaynaklanmadığı öğrenildi.

FBI ajanlarının, Ben Affleck'in evinde, yangın söndürme uçaklarından biri olan süper scooper'a zarar veren özel bir insansız hava aracının güvenlik kamerası görüntülerinin olup olmadığına bakmak için bulundukları ortaya çıktı.

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Yangın nedeniyle evinden tahliye olmak zorunda kalan Ben Affleck, kızı Violet’e sarılarak teselli bulmuştu.

Los Angeles'ta devam eden yangınları söndürmeye çalışan itfaiye uçakları hava sahasındayken, yasadışı drone faaliyetlerinin olduğuna dair haberler yapıldı. Bir uçağın drone kaynaklı olarak kanat hasarı aldığı ve hizmet dışı kaldığı öğrenildi.