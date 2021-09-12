FBI, 11 Eylül'ün gizli belgelerini yayınladı

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla 11 Eylül terör saldırılarına ilişkin "çok gizli belgeleri"yayınladı.

FBI tarafından yayınlanan 16 sayfalık belgede, 11 Eylül'de saldırıları düzenleyen hava korsanlarından "ikisine" yardım ettiği düşünülen bir Suudi vatandaşı hakkında yapılan çalışmaların ayrıntıları yer alıyor.

Belgeye göre, şüpheli, Los Angeles'ta öğrenci olan ancak FBI'ın Suudi Arabistan'ın istihbarat ajanı olduğunu düşündüğü Ömer el-Bayumi. Belgelerde FBI'ın el-Bayumi'den neden şüphelendiğine dair kanıtlar ve tanık ifadeleri bulunuyor.

Belgede, El-Bayumi iki hava korsanına seyahat, konaklama ve finansman yardımı sağlamaya "dahil olmuş" olarak tanımlanıyor.

Suudi Arabistan yetkilileri uzun süredir saldırılarda hiçbir rolü olmadığını söylüyor, Washington'daki Suudi Büyükelçiliği de açıklamalara yanıt vermedi.

19 korsandan 15'i Suudi Arabistan vatandaşıydı. ABD hükümeti, Suudi Arabistan'ın El Kaide'yi doğrudan finanse ettiğine ilişkin net bir kanıt bulamadı.

11 Eylül saldırılarının kurbanlarının aileleri, uzun süredir ABD hükümetini, Suudi Arabistan'ın saldırıları gerçekleştiren teröristlerle olan bağlantılarıyla ilgili bilgilerin gizliliğini kaldırma konusunda çağrılarda bulunmuştu.

Bu çağrılara yanıt olarak ise ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül ile ilgili gizli belgelerin yayımlanacağını duyurmuştu.