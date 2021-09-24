Dizlerin düşmanını açıkladı! Jantın üzerinde gidiyorsunuz...

Ortopedi kliniklerinde en çok dizde kıkırdak hasarı olarak tanımlanan, toplumda ise sıvı eksilmesi ya da kireçlenme olarak
ifade edilen hastalıklar tedavi edilmeye çalışılıyor. Dizdeki hasarın en büyük sebebinin alınan kilolar olduğunu dile getiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Devrim Akseki, bir dizin üzerine gelen yük ne kadar artarsa dizdeki hasar miktarının da o kadar arttığına vurgu yaparak, “Fazla kilo, dizdeki kıkırdak dokunun ortadan kalkmasına neden olur. İşte o zaman kemiğinizin üzerine basarak yürümeye başlarsınız ki, bu durum lastiği patlayan bir arabanın jantın üzerinde gitmeye çalışmasıyla aynı şeydir” dedi.
Kişi yürürken adım attığında bir ayak yerde sabit olduğunda bütün yükün diğer dizin üzerinden geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Akseki, “Alınan her kilo dizin ömrünü kısaltıyor. Elbette her kilolu insanda kıkırdak hasarı olacak diye bir koşul yok ancak kişi ne kadar kiloluysa dizdeki kıkırdak hasarı ve kireçlenme ihtimali o kadar artıyor. Kısacası kilo dizi hasta ediyor” diye konuştu.
"JANTIN ÜZERİNDE GİDİYORSUNUZ"
Fazla kiloların kıkırdak dokuya anormal baskı yapması durumunda kıkırdağın yavaş yavaş öldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Akseki, “Belli bir eşik geçildiğinde ise kıkırdak kalmıyor ve ne yazık ki kıkırdağın geri dönüşü yoktur. Bir süre sonra kemik açığa çıkıyor. Kişi kemiklerinin üzerine basarak yürümeye başlıyor. Ben bu durumu hastalarıma anlatırken, arabanızın lastiğinin patladığını ve arabanın jantın üzerinde asfaltta gittiğini düşünün diye anlatıyorum. Durum tam olarak böyle oluyor” şeklinde konuştu.
"YÜRÜME MESAFENİZ 15 DAKİKANIN ALTINDAYSA"
Kıkırdak hasarı olan hastalara öncelikle ameliyatsız tedavi yöntemlerini uyguladıklarını belirten Prof. Dr. Akseki, “Biz hekimler bunu derecelendiriyoruz. Eğer hasar derecesi 2 ve altındaysa PRP, kök hücre gibi bir takım enjeksiyon yöntemleri uyguluyoruz. Ya da fizik tedavideki belli egzersizler tedaviyi sağlayabiliyor. Protez ameliyatını ileri bir tarihe atmamıza yardımcı oluyor bu tür tedaviler. Eğer kıkırdak hasarı biraz daha ileri seviyedeyse, protezsiz kemik ameliyatları ile dizde eksen düzeltme ameliyatları ile kişiyi uzun süre rahat ettirmek ve hatta belki protezi ortadan kaldırmak da mümkün olabiliyor. Ama kişi son evreye geldiyse, yaşı 55’in üzerindeyse, yürüme mesafesi ise 15 dakikanın altına inmişse protezden başka seçenek kalmıyor. Yine de söylemek gerekir ki her protezin belli bir ömrü olduğu için hekimlerin ilk seçeneği protez olmuyor. Yine söylemekte yarar var, en önemli tedavi kilo vermektir” dedi.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!