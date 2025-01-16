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        Haberler Kültür-Sanat Fazıl Say ve Patricia Kopatchinskaja aynı sahneyi paylaşacak

        Fazıl Say ve Patricia Kopatchinskaja aynı sahneyi paylaşacak

        Piyanist Fazıl Say ve Moldovalı keman virtüözü Patricia Kopatchinskaja 14 Mart'ta gerçekleşecek konserle bir araya geliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 15:18 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:18
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        Fazıl Say ve Patricia Kopatchinskaja aynı sahneyi paylaşacak
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        Piyanist Fazıl Say ve Moldovalı keman virtüözü Patricia Kopatchinskaja, 14 Mart'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) konser verecek

        Konser, Fazıl Say'ın yeni eseri Kaybolan Çığlıklar Sonatı ile Kopatchinskaja'nın Unisolo adlı eserlerinin dünya prömiyerine de ev sahipliği yapacak.

        Hem kemancının hem piyanistin kendi besteleriyle bir duo program sunacak olmasıyla dikkati çeken konserde, müzisyenler eserlerini ilk kez seslendirilecek.

        Prömiyer eserlerinin yanı sıra konser programında iki eser daha yer alacak. Polonyalı müzisyen ve besteci Karol Szymanowski'nin 1915'te keman ve piyano için yazdığı ve üç şiirden oluşan Mitler eseri ve Beethoven'in piyano ve keman için 1804'te besteleyerek, keman sanatçısı Roldolphe Kreutzer'e ithaf ettiği Kreutzer sonatı dinleyicilerle buluşacak.

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        #fazıl say
        #Patricia Kopatchinskaja
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