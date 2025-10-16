Fazıl Say ile Aslıhan And evlendi

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, bir süredir birlikte olduğu flüt sanatçısı Aslıhan And ile İstanbul’daki evinde evlendi.

Fazıl Say ile Aslıhan And, mutluluklarını yakın dostları ve sanatçı arkadaşlarıyla paylaşmak için mayıs ayında İstanbul’da küçük bir kutlama daha düzenleyeceklerini açıkladı.

Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımda mutluluklarını takipçileriyle paylaştı. Paylaşımda, "Yuvamızı kurduğumuz özel günümüzden… Huzurla, mutlulukla, sevgiyle…' ifadelerine yer verdiler."