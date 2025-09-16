Fazıl Say'dan sert tepki: Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız

Piyanist ve besteci Fazıl Say, son dönemde Filistin'de yaşananlara dikkat çeken paylaşımıyla gündeme geldi. Say, Batı'daki bazı klasik müzik kurumlarının İsrail yanlısı tutumlarını eleştirirken, Filistin'e yönelik yaşananlara sessiz kalmalarını da sert bir dille ele aldı.

Fazıl Say, X hesabından yaptığı paylaşımda; "Batı ülkelerindeki başlıca klasik müzik kurumları o derece İsrail yanlısı ki, bu benim için utanılacak bir durumdur. Çok yalnız hissettiğim bir ortamdayım. Müzik yaparken, duyguları paylaşırken bile… Öylesine ki, öyle manipüle ki, Filistin destekçilerini 'antisemitizm' ile suçlayan, çirkinleşmiş bir hâldeler. Utanç duyacaklar, huzurla uyuyamayacaklar. Gazze’de yapılan bir soykırımdır, nokta! Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız. Meslektaşlarım, kendinize gelin, müzik dünyası, İnsan olun! Lütfen, lütfen! Bu çaresizliğe, haksızlığın bu kadarına sessiz kalmayın. Şimdi istediğiniz kadar konserimi iptal edebilirsiniz; ben onurumla yaşamak istiyorum kalan ömrümü. Siz istediğiniz konseri çalın, içinize siniyorsa" dedi.

Fotoğraflar: X