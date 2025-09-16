Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Fazıl Say'dan sert tepki: Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız - Magazin haberleri

        Fazıl Say'dan sert tepki: Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız

        Ünlü piyanist Fazıl Say, Batı'daki klasik müzik kurumlarının İsrail yanlısı tutumlarını eleştirirken, Filistin'e sessiz kalan meslektaşlarına seslendi; Gazze'de yapılan bir soykırımdır, nokta! Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız, meslektaşlarım, kendinize gelin"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 23:22 Güncelleme: 16.09.2025 - 23:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Piyanist ve besteci Fazıl Say, son dönemde Filistin'de yaşananlara dikkat çeken paylaşımıyla gündeme geldi. Say, Batı'daki bazı klasik müzik kurumlarının İsrail yanlısı tutumlarını eleştirirken, Filistin'e yönelik yaşananlara sessiz kalmalarını da sert bir dille ele aldı.

        Fazıl Say, X hesabından yaptığı paylaşımda; "Batı ülkelerindeki başlıca klasik müzik kurumları o derece İsrail yanlısı ki, bu benim için utanılacak bir durumdur. Çok yalnız hissettiğim bir ortamdayım. Müzik yaparken, duyguları paylaşırken bile… Öylesine ki, öyle manipüle ki, Filistin destekçilerini 'antisemitizm' ile suçlayan, çirkinleşmiş bir hâldeler. Utanç duyacaklar, huzurla uyuyamayacaklar. Gazze’de yapılan bir soykırımdır, nokta! Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız. Meslektaşlarım, kendinize gelin, müzik dünyası, İnsan olun! Lütfen, lütfen! Bu çaresizliğe, haksızlığın bu kadarına sessiz kalmayın. Şimdi istediğiniz kadar konserimi iptal edebilirsiniz; ben onurumla yaşamak istiyorum kalan ömrümü. Siz istediğiniz konseri çalın, içinize siniyorsa" dedi.

        Fotoğraflar: X

        ÖNERİLEN VİDEO
        #fazıl say
        #israil
        #gazze
        #Filistin

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kirk'ün katil zanlısı için idam cezası talebi
        Kirk'ün katil zanlısı için idam cezası talebi
        Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti!
        Putin askeri üniforma giydi
        Putin askeri üniforma giydi
        Hakan Bilal Kultualp, adaylıktan çekilme sebebini açıkladı!
        Hakan Bilal Kultualp, adaylıktan çekilme sebebini açıkladı!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Trump'tan gazeteciye: Sessiz ol
        Trump'tan gazeteciye: Sessiz ol
        Tokat atan sürücüye tutuklama!
        Tokat atan sürücüye tutuklama!
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız
        Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Habertürk Anasayfa