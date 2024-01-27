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        Haberler Gündem Fayik Özbey, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, Holding açıklama yaptı

        Fayik Özbey, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, Holding açıklama yaptı

        Ağabey Yatırım Holding'den yapılan açıklamada Fayik Özbey'in emniyetteki ifade aşamasının ardından serbest bırakıldığı, şirket ile ilgili başka bir işlem yapılmadığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 16:06 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:07
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        Fayik Özbey, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, Holding açıklama yaptı
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        Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak ile banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ağabey Yatırım Holding A.Ş.'nin patronlarından Fayik Özbey de yer alıyordu.

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        Ağabey Yatırım Holding'den yapılan açıklamada "Şirketimizden mevzuatlara uygun olarak işlemler yapmış bir müşterimizin, başka iş ve eylemleri sebebiyle başlatılan soruşturma çerçevesinde 23.01.2024 tarihinde müvekkilimin de bilgilerine başvurulmuştur. Söz konusu ifade aşamasından sonra şirketimiz ile alakalı herhangi bir olumsuzluk bulunmamıştır. Bu nedenle adli merciler tarafından şirketimizle ilgili bir işlem yapılmamıştır. Şirketimizin kurucusu Fayik Özbey de ifade işlemi sonrasında adliyeye sevk edilmeden emniyet aşamasında serbest bırakılmıştır" denildi.

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