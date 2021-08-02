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Faydaları saymakla bitmiyor! Kanser düşmanı! İnciri kabuğuyla birlikte yerseniz…

İncirin faydaları! İnciri kabuğuyla beraber yerseniz...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, gün içerisinde tüketeceğiniz 2 adet incirin günlük bir porsiyon meyve ihtiyacınızı karşıladığını belirterek, “Ancak unutulmamalı ki incir düşük kalorili olsa da yüksek miktarda karbonhidrat içeriyor. Bu nedenle diyabet hastalarının kan şekerini kontrol altında tutmaları için 1-2 adet incirin yanında 2 adet ceviz veya 10 adet çiğ badem tüketmeleri çok önemli” dedi

02.08.2021 - 13:19 | Güncelleme: SAĞLIK
HABERTURK.COM

  • Demir, kalsiyum, potasyum ve C, B1, B2, B6 vitaminleri ile liften zengin olan incir, antioksidan kapasitesi de yüksek bir meyve. Sağlığımız üzerinde oldukça önemli faydalar sağlayan incir aynı zamanda düşük kaloriye de sahip. Öyle ki bir adet incir sadece 30 kalori içeriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, incirin 8 önemli faydasını ve tüketirken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattı.

  • Hafızayı güçlendiriyor

    İncir B6 vitamininden zengin içeriği sayesinde beyin sağlığı üzerinde önemli rol oynuyor. Araştırmalar incirin öğrenmeyi ve hafızayı güçlendirici etkisi olduğunu ortaya koyuyor.

  • Kabızlığa iyi geliyor

    Suyun az içilmesi ve yeterli lif tüketiminin sağlanmaması sonucu kabızlık gelişebiliyor. Uzunoğlu, incirin lifli yapısıyla kabızlık gibi sindirim sistemi problemlerinin çözümünde etkili olduğunu belirterek, “İncirle birlikte 1-2 bardak su tüketmek bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlıyor” diyor.

  • Kanser düşmanı bir besin

    İncir; lutein, zeaksantin, beta karoten, polifenol ve antosiyaninler yönünden zengin yapısıyla vücutta kanserli hücre oluşumunu önleyen yüksek antioksidan kapasiteye sahip. Özellikle rengi daha koyu olan incirler bu fitokimyasallardan daha zenginler.

  • Kalp sağlığını destekliyor

    “Potasyum, özellikle kalp sağlığı için önemli bir mineraldir” diyen Uzunoğlu, şöyle devam ediyor: “İncir, potasyumdan zengin yapısıyla kan basıncı seviyesinin düzenlenmesinde rol oynuyor. Ayrıca sodyum, kolesterol ve yağ içermeyen yapısı sayesinde kalp sağlığını da destekliyor.”

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