Demir, kalsiyum, potasyum ve C, B1, B2, B6 vitaminleri ile liften zengin olan incir, antioksidan kapasitesi de yüksek bir meyve. Sağlığımız üzerinde oldukça önemli faydalar sağlayan incir aynı zamanda düşük kaloriye de sahip. Öyle ki bir adet incir sadece 30 kalori içeriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, incirin 8 önemli faydasını ve tüketirken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattı.