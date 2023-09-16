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        Haberler Gündem FAY HATTINDA OLAN İLÇELERİMİZ | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: 45 il ve 110 ilçemiz fay hattı üzerinde! Fay hattındaki ilçeler hangileri?

        Uzman isim açıkladı: 110 ilçemiz fay hattı üzerinde! İşte deprem riski taşıyan ilçeler

        Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye deprem risk haritası ve fay hattı üzerindeki ilçelere ilişkin araştırmalar hız kazandı. İTÜ'lü yerbilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, Habertürk'ten Alper Uruş'a konuştu. Uzman isim deprem riski taşıyan ilçeler hakkında açıklamalarda bulundu. İşte fay hattı üzerindeki 110 ilçemiz ve konuyla ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 11:40 Güncelleme: 16.09.2023 - 11:40
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        • 1

          Deprem riski taşıyan iller ve ilçelere ilişkin araştırmalar hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin sarsıntısı tüm yurtta etkisini hissettirmeye devam ediyor. Prof. Dr. Okan Tüysüz doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerindeki 110 ilçe hakkında açıklamalarda bulundu. İşte risk taşıyan ilçeler ve konuyla ilgili merak edilenler...

        • 2

          "ÜLKEMİZDE 500'DEN FAZLA KIRIK OLUŞTURABİLECEK FAY VAR"

          Habertürk'ten Alper Uruş'a konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Ülkemizde 500’den fazla, yüzey kırığı oluşturabilecek fay var. Bu faylar Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından 2011 yılında yayınlanan Türkiye Diri Fay Haritası'nda gösteriliyor. Jeoloji Mühendisleri Odası geçtiğimiz aylarda diri faylar üzerinde oturan 22 ile ait raporlar yayınlayarak diri faylar üzerinde yerleşimim mümkün olduğunda önlenmesi ve bunun kurallarının ne olması gerektiğini haftalar boyunca raporlar halinde yayınladı, ilgili kurumların dikkatini çekti. Ülkemizde 22 il yüzey kırığı oluşturabilecek faylar üzerinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

        • 3

          45 İL ALANINDA FAY HATTINDAKİ 110 İLÇE

          Prof. Dr. Okan Tüysüz. şu sözler ile konuşmasına devam etti; Türkiye Diri Fay Haritası verilerine göre ülkemizde yapıları doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe var. Bunun yanı sıra çok sayıda ilçe de diri faylara çok yakın konumda yer alıyor. MTA tarafından yayınlanan haritalara göre diri fay üzerinde yer alan ilçeler belirlendi. Ancak çoğu fayın yeri metre bazında bir doğrulukla bilinmiyor. Bu nedenle diri fayların tam olarak nerede olduğunun jeoloji ve jeofizik mühendisleri tarafından yapılacak özel araştırmalar ile belirlenmesi gerekiyor.

        • 4

          İŞTE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLÇELER

          ADIYAMAN: Gölbaşı

          AFYONKARAHİSAR: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

          ANKARA: Şereflikoçhisar

          ANTALYA: Demre

          AYDIN: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

          BALIKESİR: Gönen, Manyaz

          BATMAN: Kozluk

        • 5

          BİNGÖL: Karlıova, Yedisu

          BOLU: Gerede, Yeniçağa

          BURSA: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa

          ÇANAKKALE: Çan, Yenice

          ÇORUM: Lâçin

          DENİZLİ: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz

          DİYARBAKIR: Lice

        • 6

          DÜZCE: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

          ELAZIĞ: Palu, Sivrice

          ERZİNCAN: Üzümlü

          ESKİŞEHİR: İnönü

          GAZİANTEP: İslahiye

          HAKKARİ: Şemdinli

          HATAY: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

          ISPARTA: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

        • 7

          İZMİR: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

          K.MARAŞ: Nurhak, Türkoğlu

          KAYSERİ: Talas, Yeşilhisar

          KIRIKKALE: Keskin

          KIRŞEHİR: Akpınar, Mucur

          KOCAELİ: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

          KONYA: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

          KÜTAHYA: Gediz, Simav

        • 8

          MALATYA: Akçadağ

          MANİSA: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

          MERSİN: Çamlıyayla, Mut

          MUĞLA: Menteşe, Milas

          MUŞ: Korkut, Varto

          NİĞDE: Altunhisar, Bor

          OSMANİYE: Düziçi, Toprakkale

        • 9

          SAKARYA: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

          Ş.URFA: Bozova

          SİİRT: Eruh

          ŞIRNAK: Beytüşşebap

        • 10

          SİVAS: Altınyayla, Yıldızeli

          TOKAT: Niksar, Pazar, Reşadiye

          VAN: Çaldıran, Özalp

          YALOVA: Altınova, Çınarcık

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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