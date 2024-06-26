Faturalı alacaklar menkul kıymetleştirildi

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Menkul kıymetleştirme, finans ve regülasyon teknolojileri alanlarında yapay zeka destekli bulut tabanlı hizmet sunan TeamSec, teknoloji sağlayıcısı Arena ile güç birliği yaparak bir işletme sermayesi çözümü olarak ilk kez faturalı alacakların menkul kıymetleştirilmesini sağladı. Söz konusu alacakların menkul kıymetleştirilmesi sonucu gerçekleştirilen arza, 322.280.000 TL’lik 44 ve 62 gün vadeli iki farklı dilime 788.000.000 TL ile yaklaşık 2,5 kat talep geldi.

TeamSec Kurucusu ve CEO’su Esad Erkam Köroğlu, menkul kıymetleştirmenin sistem içinde illikit olarak bulunan TL alacakların sisteme katılması yoluyla şirketlerin kredi ihtiyacını azaltmaya destek olduğunun, TCMB’nin sıkı para duruşu ve TL sterilizasyonuna da büyük katkısı bulunduğunu söyledi.

Arena Grup CEO’su Serkan Çelik ise, “İşletme sermayesi ihtiyacı her daim işletmelerin en önemli ihtiyaçlarından birisi olmuştur. Günümüzde içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda ise bu ihtiyacın sürdürülebilir ve maliyet avantajlı bir şekilde karşılanabilmesi pek çok işletme için bir var olma riskine dönüştürmüştür. Ticari Alacakların menkul kıymetleştirilmesi fikri işletme sermayesi ihtiyacımızın işimizin büyümesine paralel olarak ve sürdürülebilir ve maliyet avantajlı bir şekilde sağlanabileceği yeni bir fintek çözüm modeli olarak karşımıza çıktı. Ticari Alacaklarımızın işletme sermayemizi sağladığımız bir enstrümana dönüşmesinin ve ilk ihracımızda gördüğümüz yoğun yatırımcı ilgisinin bize yeni iş fırsatlarının kapısını açacağına ve bugüne kadar girmekten imtina ettiğimiz yoğun işletme sermayesi gerektiren alanlara girebilmemiz için cesaret verdiğine inanıyorum" dedi.