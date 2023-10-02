Faturalarınızı düşürecek taktik: Pimapen yaz-kış ayarı ile evinizi sıcak tutun!
Pimapenlere uygulayacağınız yaz-kış ayarı evinizi daha sıcak tutarak doğalgaz faturanızı düşürebilir. Evinizde bulunan pencerelerin conta ayarını usta çağırmadan kendiniz yapabilirsiniz. İşte pimapen yaz-kış ayarı.
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PİMAPEN YAZ-KIŞ AYARI NASIL YAPILIR?
Pencerenizde yer alan kilit mekanizmasının yerini bulduktan sonra bir tornovida veya altıgen anahtar ile mekanizmayı çevirmeye çalışın. Oval şeklinde olan mekanizmayı döndürürken yalnızca 90 derece çevirin.
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MEKANİZMA 90 DERECE SAĞ TARAFA DÖNMELİDİR
Pencerenizi kış ayarına çevirmek için mekanizmayı sağ tarafa doğru 90 derece açıyla çevirmelisiniz. Mekanizmayı çevirdikten sonra pencerenizi kapatarak içeriye hava girip girmediğini kontrol edebilirsiniz.
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PİMAPEN YAZ-KIŞ AYARININ YAPILDIĞI NASIL ANLAŞILIR?
Mekanizma eğer sola (içeri) doğru dönük ise kış ayarı açıktır. Ortada ise standart ayardadır ve sağ (dışa) doğru dönük ise yaz ayarı açık demektir. Başka bir deyişle mekanizma içe yani evin iç tarafına doğru dönükse kış ayarı açıktır. Dışa yani sokağa doğru dönükse yaz ayarındadır.
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PİMAPEN YAZ-KIŞ AYARI NE İŞE YARAR?
Kışın yapılan bu ayar evi daha izole ederek sıcak kalmasını sağlar. Yazın ise tam tersi yöne yapacağınız bu ayar evin hava almasını sağlar.
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