Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Fatsa'da şiddetli yağış hasara neden oldu | Son dakika haberleri

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde şiddetli yağış hasara neden oldu

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı yollarda ve fındık bahçelerinde hasar meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 19:02 Güncelleme: 12.08.2024 - 19:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ordu'nun Fatsa ilçesinde aralıklı etkili olan sağanak kısa sürede şiddetini artırdı. Yağış sonucu ilçedeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu.

        • 2
        • 3

          Şiddetli yağış, bazı mahalle yolları ile ve fındık bahçelerinde de hasara yol açtı.

        • 4
        • 5

          Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, su baskınlarına karşı tüm ekiplerin sahada olduğunu belirtti.

        • 6
        • 7

          Başkan İbrahim Etem Kibar, açıklamasında şunları kaydetti: "Ordu Büyükşehir ve Fatsa belediyelerimiz ile OSKİ Genel Müdürlüğümüzce dere yataklarının ıslahı, yağmur suyu hatları, kanalizasyon kanalları, ızgaraların temizlenmesi gibi alınan önlemler ve ekiplerimizin yağış anındaki ani müdahaleleri sayesinde bu sıkıntılı süreci çok büyük hasar almadan atlattık. Temizlik ve yol iyileştirme çalışmalarına hızla başladık. Vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için dikkatli ve tedbirli olmaları büyük önem arz etmektedir."

        • 8
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        12 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        12 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Hesap kavgası sokağa taştı: Araçla kavga ettiği çalışanların arasına daldı
        Hesap kavgası sokağa taştı: Araçla kavga ettiği çalışanların arasına daldı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        9 kişi ölmüştü! Ön rapor çıktı
        9 kişi ölmüştü! Ön rapor çıktı
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!
        Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!
        Kahvaltı sofrasında cinayet! Babasını öldürdü, annesi ve kardeşi yaralı
        Kahvaltı sofrasında cinayet! Babasını öldürdü, annesi ve kardeşi yaralı
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Habertürk Anasayfa