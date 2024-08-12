Başkan İbrahim Etem Kibar, açıklamasında şunları kaydetti: "Ordu Büyükşehir ve Fatsa belediyelerimiz ile OSKİ Genel Müdürlüğümüzce dere yataklarının ıslahı, yağmur suyu hatları, kanalizasyon kanalları, ızgaraların temizlenmesi gibi alınan önlemler ve ekiplerimizin yağış anındaki ani müdahaleleri sayesinde bu sıkıntılı süreci çok büyük hasar almadan atlattık. Temizlik ve yol iyileştirme çalışmalarına hızla başladık. Vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için dikkatli ve tedbirli olmaları büyük önem arz etmektedir."