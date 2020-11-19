Fatma Uruk'tan tarihi başarı. Türkiye'nin önde gelen dalışçılarından biri olan Uruk, oldukça önemli bir dünya rekoru kırdı...

FATMA URUK KİMDİR?

Fatma Uruk, 1988 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 2006 yılında başladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden 2013 yılında mezun oldu.

Milli serbest dalışçı olan Fatma Uruk, aynı zamanda bunlar dışında, gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarında gençlik projelerinde yer alıyor. Küçük yaşlarda dünya serbest dalış rekortmen Yasemin Dalkılıç'ın belgeselin izledikten sonra bu spora merak sardı.

Kendini hazır hissettiğinde 2008 yılında Türkiye Şampiyonası’na katıldı ve 3. olarak milli takıma seçildi.