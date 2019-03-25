Hem teklinin hem de nisan ayında yayınlanacak olan 'Elimde Dünya' isimli yeni albümün prodüktörlüğünü Fatma Turgut, Tarkan Gözübüyük, Cihan Barış ve Ozan Tügen üstlendi. Can Bonomo imzası taşıyan 'Bir Varmış Bir Yokmuş' şarkısıyla cevap veren sanatçı, yeni teklisinin düzenlemesinde Barış Ertunç, Hüseyin Deniz ve Ozan İnam ile çalıştı.





Şarkının klip çekimi için Murat Onbul’un yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Fatma Turgut'un görüntü yönetmenliğini ise Veli Kuzlu üstlendi. Turgut, yeni şarkısıyla müzikseverlerden tam not alacak.