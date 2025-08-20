Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Fatma Turgut, ilk kez seslendirecek

        Fatma Turgut, ilk kez seslendirecek

        Fatma Turgut, yeni şarkısı 'Güzel Bir Son' ile dinleyicilerini biten bir aşkın ardından gelen o derin sessizlikle baş başa bırakıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 10:22 Güncelleme: 20.08.2025 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk kez seslendirecek
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türk rock müziğinin güçlü kadın sanatçılarından Fatma Turgut, yeni şarkısı 'Güzel Bir Son' ile dinleyicilerini biten bir aşkın ardından gelen o derin sessizlikle baş başa bırakıyor. Avrupa Müzik etiketiyle yayınlanan şarkı, Turgut’un etkileyici yorumuyla hüzün ve kabullenişin iç içe geçtiği bir hikâyeyi anlatıyor.

        Fatma Turgut, kısa bir şarkı arasının ardından başlayacağı turnesi kapsamında eylül ayında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Sanatçı, bir yandan da Harbiye heyecanı yaşarken, sürprizler hazırlanmaya başlandı. Bayhan Müzik organizasyonuyla 13 Eylül akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnedeki yerini alacak olan Fatma Turgut, yeni şarkısı 'Güzel Bir Son'u da sahnede ilk kez seslendirecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fatma Turgut

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        İsrail Savunma Bakanı Gazze'nin işgal planını onayladı
        İsrail Savunma Bakanı Gazze'nin işgal planını onayladı
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        Avrupalı enerji devi Trump'ın rüzgarıyla savruldu
        Avrupalı enerji devi Trump'ın rüzgarıyla savruldu
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Berra 4 yaşındaydı... Havuzda öldüren havale!
        Berra 4 yaşındaydı... Havuzda öldüren havale!
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        İnan Kıraç olayında ikinci perde
        İnan Kıraç olayında ikinci perde
        Sigorta tazminatlarında yeni dönem
        Sigorta tazminatlarında yeni dönem
        Polis memuru eşini ev için katletmiş!
        Polis memuru eşini ev için katletmiş!
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        İşte dünyanın en pahalı 7 yiyeceği
        İşte dünyanın en pahalı 7 yiyeceği
        ABD çip devlerinden hisse almaya hazırlanıyor
        ABD çip devlerinden hisse almaya hazırlanıyor
        “Robotlar futbolda Ronaldo’yu geride bırakabilir”
        “Robotlar futbolda Ronaldo’yu geride bırakabilir”
        Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor
        Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor
        "Net ihracatçı firmaların döviz arzına yaptığı katkı sürüyor"
        "Net ihracatçı firmaların döviz arzına yaptığı katkı sürüyor"
        Netanyahu Avustralya'yı "İsrail'e ihanetle" suçladı
        Netanyahu Avustralya'yı "İsrail'e ihanetle" suçladı
        Sonbahar depresyonu kapıda mı? İşte başa çıkma yolları
        Sonbahar depresyonu kapıda mı? İşte başa çıkma yolları
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        Habertürk Anasayfa