Fatma Nine, "Milli Dayanışma"ya altınıyla destek oldu - DENİZLİ

15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merkezefendi Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sevindik Mahallesi'nde ikamet eden Özdoğan, kaymakamlığı arayarak kampanyaya destek olmak istediğini bildirdi.Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, sokağa çıkma kısıtlılığı nedeniyle evinden çıkamayan Fatma ninenin evine giderek kampanyaya bağışladığı ata altınını teslim aldı.Ziynet eşyasını kuyumcuda bozduran ekip, 5 bin 950 lira tutan miktarı bankaya yatırarak dekontu da Özdoğan'a teslim etti.Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatma Özdoğan, devletten yaşlılık maaşı aldığını, devletin bugüne kadar kendisine baktığını, bugünlerde de sokağa çıkma yasağı sebebiyle Vefa Sosyal Destek Ekibi'nin her türlü ihtiyacını karşıladığını belirtti.Bu zor süreçte devlete ve millete destek vermek istediğini dile getiren Özdoğan, "Televizyonlardan Cumhurbaşkanımızın açıkladığı kampanyayı duyunca zor zamanlar için biriktirdiğim ziynet eşyamı bağışlama kararı aldım. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.Öte yandan Merkezefendi ilçesinde ikamet eden 65 yaş üstü 18 vatandaşın kampanyaya 21 bin 120 lira destekte bulunduğu bildirildi.
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