Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Fatma Karanfil sağlık durumu: Fatma Karanfil kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatma Karanfil dizileri ve filmleri

        Fatma Karanfil sağlık durumu: Fatma Karanfil kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Aşk-ı Memnu'nun Şayeste karakteriyle hafızalarda yer edinen Fatma Karanfil sağlık durumu merak ediliyor. Fatma Karanfil'in kanser tedavisi gördüğü ve entübe edildiğine dair iddialar gündemde yer aldı. Sevenleri Fatma Karanfil sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, son durum ne sorusuna yanıt arıyor. İşte Fatma Karanfil hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 10:47 Güncelleme: 25.05.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fatma Karanfil hayatı gündemde yer alıyor. Kariyerine 1968 yılında Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak adım atarak başlayan ünlü oyuncu bir süredir kanser tedavisi görüyordu. İşte Fatma Karanfil sağlık durumu

        • 2

          FATMA KARANFİL SAĞLIK DURUMU NASIL?

          Eskişehir doğumlu Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Fatma Karanfil’in kanserle mücadele ettiği ve yoğun bakımda entübe edildiği biliniyor.

        • 3

          FATMA KARANFİL KİMDİR?

          Fatma Karanfil 3 Şubat 1952, Eskişehir doğumlu Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

          LCC'de eğitim alan sanatçı, 1968'de Ses dergisi yarışmasında kazandığı üçüncülükle sinemaya başladı. 1975'te Ali Kocatepe ile evlenip daha sonra ayrılan sanatçı; 1976 - 1980 yılları arasında seks filmleri furyası döneminde Londra'ya tekstil eğitimi almaya gitti. 1984'te ikinci kez evlendi. Göğüs kanserine yakalanıp atlattıktan sonra, 2001'de yeniden sahnelere döndü.

          FATMA KARANFİL FİLMLERİ VE DİZİLERİ

          1968: Kara Battal'ın Acısı

          1968: Kezban

          1968: Ömrümün Tek Gecesi

          1968: Sarmaşık Gülleri

          1968: Yakılacak Kitap

          1969: Allah Aşkı Yarattı

          1969: Allah'ın Arslanı Hazreti Ali

          1969: Çakırcalı Mehmet Efe

          1969: Cesur Kabadayı

          1969: Dağlar Kızı Reyhan

          1969: Fosforlu Cevriyem

          1969: Günah Bende mi?

          1969: İki Günahsız Kız

          1969: Mezarımı Taştan Oyun

          1969: Namus Fedaisi

          1969: Ömür Boyu

          1969: Sokak Kedisi

          1969: Sonbahar Rüzgarları

          1969: Yaşamak Ne Güzel Şey

          1970: Ayşecik Sana Tapıyorum

          1970: Civan Ali

          1970: Hoş Memo

          1970: İki Aşk Arasında

          1970: Kan Yağmuru

          1970: Komando Memet

          1970: Linç

          1970: Müthiş Türk

          1970: Öp Beni

          1970: Paralı Askerler

          1970: Sevgili Muhafızım

          1970: Şıllık

          1971: Adını Anmayacağım

          1971: Cilalı İbo Yetimler Meleği

          1971: Genç Kızlar Pansiyonu

          1971: Görünce Kurşunlayın

          1971: Kaçaklar

          1971: Kanım Vatan İçin

          1971: Keloğlan Aramızda

          1971: Mavi Boncuk

          1971: Süper Adam

          1971: The Sensuous Doll

          1971: Üvey Ana

          1971: Yosmalar Tuzağı

          1972: Kadın Yapar

          1972: Kahpe / Bir Kız Böyle Düştü

          1972: Zorbanın Aşkı

          2002: Çocuklar Duymasın

          2002: Evli ve Çocuksuz

          2002: Kınalı Kar

          2002: Kumsaldaki İzler

          2002: Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

          2003: Yeşilçam Denizi

          2004: Büyük Buluşma

          2004: Çocuklar Ne Olacak

          2005: Beşinci Boyut

          2005: Üç Kadın

          2006: Annemin Gelini

          2006: Gülpare

          2006: Kınalı Kuzular: Nişanlıya Verilen Söz

          2007: Elveda Derken

          2007: Evimin Erkeği

          2007: Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru

          2007: Kınalı Kuzular: Son Nefes

          2007: Kınalı Kuzular: Üç Kardeş

          2007: Yusuf'un Annesi

          2008: Aşk-ı Memnu

          2008: Gökten Üç Elma Düştü

          2012: Çanakkale 1915

          2012: Huzur Sokağı

          2013: Selam

          2014: Çiçek

          2015: Aşk Yeniden

          2015: Değiştir Bakalım

          2015: Hannas: Karanlıkta Saklanan

          2016: Adını Sen Koy

          2017: Bahtiyar Ölmez

          2017: Çocuklar Duymasın

          2018: Bizi Hatırla

          2019: Kimse Bilmez

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tekmelediği kediyi öldürmüştü! Şaşırtmayan savunma!
        Tekmelediği kediyi öldürmüştü! Şaşırtmayan savunma!
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Sabahları limonlu su içmek kilo verdirir mi?
        Sabahları limonlu su içmek kilo verdirir mi?
        Kartta harcama artış hızı % 15'e düştü
        Kartta harcama artış hızı % 15'e düştü
        Kimlere çocuğundan aylık bağlanır?
        Kimlere çocuğundan aylık bağlanır?
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Putin: Müzakerelere hazırız
        Putin: Müzakerelere hazırız
        Edirne Valiliği'nden "tiny house" açıklaması
        Edirne Valiliği'nden "tiny house" açıklaması
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Habertürk Anasayfa