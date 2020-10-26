İsim, bireyin hayatı boyunca taşıyacağı bir hitap şeklidir. Bu nedenle ailelerin çocuklarına isim koyarken çok dikkatli olmaları gerekir. Günümüzde çok sık kullanılan isimler vardır. Fatma da bu isimlerden bir tanesidir. Yazımızda Fatma ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi bulacaksınız.
Fatma İsminin Anlamı Nedir?
Aslı Fatima olan Fatma ismi, sütten kesme anlamına gelir. Sözlükte ise Fatma ismi çocuğunu sütten kesen kadın ve Hz. Muhammet’in ilk eşi olan Hz. Hatice’den doğan kızının adı olarak bilinir.
Ülkemizde Fatma ismi 22. Sırada yer alır. Türkiye’de yaklaşık Fatma adını taşıyan kişi sayısı yaklaşık 1235900’dür. İstanbul’da ise Fatma ismini 172350 kişi almıştır. Yolda yürürken karşılaştığınız hemen hemen 70 kişiden bir tanesinin adı Fatma’dır.
Fatma İsmi Kuran'da Geçiyor Mu?
Fatma ismine Kuran'da rastlanmaz. Ancak isim Peygamber efendimizin kızına koyulduğu için Müslümanlar arasında önemli bir yere sahiptir. Fatma ismi caiz isimlerdendir.
Fatma İsminin Özellikleri
Fatma isimli kişiler, ailedeki en fedakar üyelerdendir. Tutumlu, dürüst, komşuluk ve arkadaşlık ilişkileri güçlü insanlardır. Plan yapma ve yönetme duyuları gelişmiştir. Duyguları her zaman mantıklarının önüne geçer. Ancak önsezileri güçlüdür. Bu nedenle hatalı karar verme olasılıkları düşüktür.
Bitki yetiştirmekten, doğayla iç içe zaman geçirmekten çok hoşlanırlar. Yoğun ve karmaşık bir iç dünyaları vardır. Israr etmeyi de ısrarcı tutumları da pek sevmezler. Vicdanlı, saygılı ve pratik insanlardır.
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