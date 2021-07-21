Usta oyuncu Fatma Girik, dün akşam Torba Mahallesi’ndeki evinde yardımcılarının çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Bodrum’daki özel hastaneye kaldırıldı. Girik’in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedaviye alındığı belirtildi.

DURUMU İYİ

Oyuncunun menajeri Bircan Silan, "Fatma Girik oksijen yetersizliğinden dolayı hastanede. Değerleri ve oksijen seviyesi normale döndü. Şu an kritik bir seviyede değil ve gayet iyi." açıklamasını yaptı.