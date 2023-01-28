Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Fatma Girik mezarı başında anıldı - Magazin haberleri

Fatma Girik mezarı başında anıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Fatma Girik için ölümünün birinci yılında mezarı başında anma etkinliği düzenlendi. Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, gerekli veraset işlemleri tamamlandıktan sonra ablasının evini müzeye dönüştürmek istediğini söyledi

Giriş: 28.01.2023 - 15:05 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • 24 Ocak 2022'de Covid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görürken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Fatma Girik mezarı başında anıldı.

  • Torba Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Torba Mahalle Muhtarı Suat Kaya, Torba Geliştirme Derneği Başkanı Tamer Yöntem, Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik ve sevenleri katıldı.

  • Avrupa Birliği İklim Değişikliği Uyum Misyonu Koordinasyon toplantıları için Brüksel'de bulunduğu için 24 Ocak'ta Bodrum'da olamadığını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, duygusal anların yaşandığı törende yaptığı konuşmada, "Fatma Girik'i anmak, kabrine çiçek bırakmak, ruhuna bir Fatiha okumak için buraya geldik. Fatma Hanım, Türkiye'nin çağdaşlaşması yolunda, o aydınlık insanlardan biriydi. Ömrünün sonuna kadar Atatürk sevgisi ile Cumhuriyet ve vatan sevgisi ile yaşadı, var oldu. Hep savunduğu değerler bunlardı ve bizler de onun yolunda, ondan aldığımız feyzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatanımıza, milletimize, ülkemize sahip çıkacağız. Kendisine rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun" dedi.

  • Konuşmaların ardından söz alan Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik ise gerekli veraset işlemleri tamamlandıktan sonra ablasının evini müzeye dönüştürmek istediğini söyledi.

    Başkan Aras da konu ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması için ilgili birimlere talimat vereceğini söyleyerek memnuniyetini dile getirdi.

    Öte yandan Belediye Başkanı Aras, daha sonra Torba Mezarlığı'nda yatan Memduh Ün, Akrep Nalan, Bedri Koraman ile diğer ebediyete intikal edenleri de andı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.