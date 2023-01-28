Fatma Girik mezarı başında anıldı

Avrupa Birliği İklim Değişikliği Uyum Misyonu Koordinasyon toplantıları için Brüksel'de bulunduğu için 24 Ocak'ta Bodrum'da olamadığını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, duygusal anların yaşandığı törende yaptığı konuşmada, "Fatma Girik'i anmak, kabrine çiçek bırakmak, ruhuna bir Fatiha okumak için buraya geldik. Fatma Hanım, Türkiye'nin çağdaşlaşması yolunda, o aydınlık insanlardan biriydi. Ömrünün sonuna kadar Atatürk sevgisi ile Cumhuriyet ve vatan sevgisi ile yaşadı, var oldu. Hep savunduğu değerler bunlardı ve bizler de onun yolunda, ondan aldığımız feyzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatanımıza, milletimize, ülkemize sahip çıkacağız. Kendisine rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun" dedi.