Fatma Girik, yüzü olduğu Antalya Film Festivali'ne katılamayacak. Girik, bu konu hakkında "Resimlerim Antalya'yı süsleyecek belki ama en önemlisi kalbim de orada olacak. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum" dedi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Bu yıl , 3 - 10 Ekim arasında 57'nci kez düzenlenecek olan Antalya Film Festivali'nin yüzü Fatma Girik oldu. Bu amaçla festivalin afişinde Girik'in fotoğrafı yer aldı.

Ne var ki Fatma Girik, festivale katılamayacak. Girik, bu konuda Habertürk'e özel olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Sağlık sorunlarımdan dolayı gidemeyecek olmanın üzüntüsünü yaşadım ilk teklif geldiğinde ve düşünmek istedim. Eğer gitmezsem festivale yeterince katkı sağlayamam ve festivale zarar veririm diye çekindim. fakat resmimin ve ismimin yeterli olacağını söyleyen Ahmet Boyacıoğlu ve ekibi beni ikna etti, ben de severek kabul ettim. Umarım sağlıklı günlerde daha nice festivallerde buluşuruz. Altın Portakal, sinema için çok değerli bir festival. Ben de ilk ödülümü burada almıştım. Antalya’ya gidemesem de tüm Antalya halkına, sinemaseverlere sevgilerimi gönderiyorum. Resimlerim Antalya'yı süsleyecek belki ama en önemlisi kalbim de orada olacak. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum."

ALTIN PORTAKAL'A İKİ ANLAMLI AFİŞ