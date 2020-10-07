AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren usta oyuncu Fatma Girik, evinde çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Uzun süredir Torba Mahallesi'nde yaşayan Girik'in yayınladığı fotoğrafında neşeli hali dikkat çekti.

Evindeki kanepede dinlendiği görülen Fatma Girik'in yanında kardeşi Günay Girik ve oyuncu Sinem Karanfil de vardı. Karanfil'in bir sinema filminde de birlikte rol aldığı 77 yaşındaki Girik’i ziyaret ettiği bildirildi.

Usta oyuncunun sosyal medya hesabından paylaşılan bu fotoğraf, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.