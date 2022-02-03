Adı sokağa verildi

İHA

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Fatma Girik, uzun yıllar yaşadığı Bodrum'un Torba Mahallesi mezarlığına, hayat arkadaşı Memduh Ün’ün yanına defnedilmişti. Defin töreni sonra Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilk meclis toplantısında Girik’in isminin Torba’daki bir parka ve sokağa verileceğini dile getirmişti.

Bodrum Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısında meclis üyeleri tarafından Torba Mahallesi İnönü Caddesi batısındaki parka Fatma Girik Parkı ve 3015 Sokak’a Fatma Girik Sokak isminin verilmesi önergesi sunuldu.

Oybirliği ile gündeme alınan önerge, oybirliği ile kabul edildi. Ahmet Başkan Aras, yaptığı konuşmada "Değerli sanatçımızın ismini çok sevdiği Bodrum’da, çok sevdiği Torba’da yaşatacağız. İçerisinde 2 tenis kortu, 1 basket sahası, 1 çocuk kütüphanesi bulunan parka Fatma Girik ismini veriyoruz. Bu parkın daha önce ismi yoktu. Yanından geçen sokağa da Fatma Girik Sokak ismini veriyoruz"diye konuştu.