AA

AA'nın haberine göre; Türk sinemasının önemli isimlerinden Fatma Girik, figüran olarak adım attığı Yeşilçam'da, 14 yaşında oynadığı bir filmde yıldızı parlamasıyla kariyerine yaklaşık 200 film sığdırdı. Girik, "Eski günleri çok özlüyorum" diyerek geçmişi andı.

'Kanlı Nigar' ve 'Yılanların Öcü' gibi filmlerle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına adını yazdıran 77 yaşındaki Girik, beyaz perdeden uzaklaşalı yıllar olmasına rağmen sevenlerinin gözünde hiç eskimiyor.

Yeşilçam'ın 'Dört Yapraklı Yoncası'ndan usta oyuncu, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinin dört bir köşesinde asılı nostaljik fotoğraflarına bakıp hem eski günleri anıyor hem de huzur buluyor.

Zaman zaman sağlık problemleri nedeniyle İstanbul ve Ankara'ya giden Girik, ilçede her sabah sahilde yürüyüş yapıyor, sokaktan sahiplendiği kedi ve köpeklerle evinde vakit geçiriyor.

"ESKİ GÜNLERİ ÇOK ÖZLÜYORUM"

Oynadığı filmlerin halen hafızasında yer aldığını vurgulayan Fatma Girik, şöyle konuştu:

Eski günleri çok özlüyorum ama 'Film olsa da oynasam' demiyorum. Eskiden hep korkusuz bir kadını oynadım. Sağlığıma yeniden kavuşsam mesela 'Hanım Ağa' rolünde oynayabilirim. Uzun soluklu olursa oynarım, kısa istemem. Ben aslında yürümek istiyorum. Birbirine çok yakın üç ayrı ameliyat geçirdim. Ayağıma protez takıldı, beyin ameliyatı geçirdim. Tamamen iyileşemedim. Allah'tan bir hasar kalmadı.

"İNSANLARIN ÖNÜNÜ KESMEK BANA GÖRE DEĞİL"

Girik, artık mankenler veya güzel kızların dizi ve film projelerinde yer almasıyla ilgili, "Tabii ki projelerde yer alacaklar. Genç insanların önünü kesmek bana göre değil. Bırakın onlar da yapsın. Yapa yapa öğrenecekler. Türkiye'de sinema sektöründe çok iyi projelere imza atıldığını düşünüyorum. Zaman zaman yeni filmleri de izleme şansım oluyor. İnsanın yaptığı işi sevmesi lazım. Bunu yaparsan iş de seni sever. Tuba Büyüküstün'ün oyunculuğunu çok beğeniyorum." dedi.

"ARKADAŞLARIM ÇOK HAYIRLI"

Bodrum'un kendisine çok iyi geldiğini anlatan oyuncu, "Arkadaşlarım çok hayırlı. Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray hepsi arka arkaya telefon açtılar ve doğum günümü kutladılar. Çok mutlu oldum. Zaten sürekli konuşuyoruz, İstanbul'da da birlikte oluyoruz. Türkan bizi toplayacak bir yere, yemek yiyip sohbet edeceğiz." diye konuştu.

Evinin duvarlarını eski fotoğraf ve film afişlerinin süslediğine değinen Girik, fotoğrafların hepsini son 5 yılda toplayıp astıklarını, bunların çok güzel anılar olduğunu kaydetti.

Usta oyuncunun 23 yıllık yardımcısı 53 yaşındaki Dursune Yılmaz da Fatma Girik'i çok sevdiğini belirterek, "O benim annem gibi. Ömrümün yarısı onunla geçti. Fatma Hanım'ın yanında çok mutluyum. Kendisi çok iyi bir insan. Beni bırakmadığı sürece her an yanındayım." ifadelerini kullandı.