Fatma Girik'e doğum günü ziyareti

Koronavirüs salgını tedbirlerine uyularak gerçekleşen ziyarette Başkan Aras, Fatma Girik'e çiçek vererek doğum gününü kutladı. Başkan Aras, "Bugün 12 Aralık, sevgili Fatma Girik'in, Torbalı hemşerimizin doğum günü. Biz de kendisini ziyarete geldik. Bir isteği, arzusu var mı, onu öğrenmeye geldik. Sevgili Fatma Girik'le hem eskilerden hem günümüzden çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine sağlıklı nice uzun ömürler diledik. Onlar bizim büyüklerimiz. Onlara her zaman sahip çıkmalıyız. Onların yanında olduğumuzu her zaman göstermeliyiz diye düşünüyorum" dedi.