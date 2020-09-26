Fatih’te yabancı uyruklu genç kadın apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu - İSTANBUL

AA

Molla Gürani Mahallesi Şakrak Sokak’ta bulunan bir apartmanın 3’üncü katındaki merdivenlerde hareketsiz şekilde yatan genç kadını gören bina sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, ölen kişinin Kanada uyruklu N.S. (20) olduğunu belirledi.İncelemelerini sürdüren ekipler, olayın meydana geldiği binada aynı dairede ikamet eden 3 kişiyi gözaltına aldı.Genç kadının cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.