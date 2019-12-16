16 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kaza, saat 02.00 sularında Fatih 10. Yıl Caddesi Yedikule Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Yedikule’de uygulama yapan polis, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 VU 4598 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak ‘dur’ ihtarına uymayan araç, 10. Yıl Caddesinden Zeytinburnu istikametine doğru kaçmaya başladı. Polis ekipleri de aracın yakalanması için kovalamaya başladı.
KOVALAMACA SIRASINDA BAŞKA BİR ARAÇ, POLİS ARACINA ÇARPTI
Bu sırada kaçan şüpheli aracı kovalayan polis aracına Yedikule Kavşağı’nda, Topkapı istikametine giden Osman E., idaresindeki 34 HT 1693 plakalı otomobil, çarptı. İHA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle Osman E’nin kullandığı araç takla atarken, polis aracı da refüje çıkıp demirlere çarparak durabildi.
Kazada sürücü Osman E., ile Ali H, yaralanırken, araçta bulunan Furkan K., ve kazaya karışan polisler ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın haber verilmesiyle sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı Osman E, ile Ali H., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Takla atan araç ile polis aracın çekici yardımıyla kaldırılırken, belediyenin temizlik ekipleri yola savrulan araç parçalarını temizlemesiyle kapanan yol trafiğe açıldı.
Polis ekipleri, kazaya neden olan şüpheli aracı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatırken, kaza ile ilgili de inceleme başlatıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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