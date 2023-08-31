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        Haberler Gündem İstanbul Fatih’te iki grup arasında yol verme kavgası: 3 yaralı

        Fatih’te iki grup arasında yol verme kavgası: 3 yaralı

        İstanbul Fatih'te iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Çocuğun ailesiyle birlikte yemek yerken kurşunların hedefi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 22:45 Güncelleme: 31.08.2023 - 22:45
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        Fatih'te bıçaklı kavga
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        İddiaya göre, Katip Kasım Mahallesi'nde sabah saatlerinde iki esnaf grubu arasında yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavga sonrası akşam saatlerinde aynı yerde denk gelen iki grup silahla ve bıçakla birbirlerine girdi. Kavgada Hacı K. isimli şahıs silahla, Osman. Y ise bıçakla yaralandı.

        Kavga esnasında ailesiyle birlikte bir dükkanın dışında yemek yiyen yabancı uyruklu çocuk da kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de yaralıları tedavileri yapılası için hastaneye kaldırdı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis de olayla ilgili çalışma başlattı.

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        #Fatih
        #haberler
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