Olay, saat 21:30 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesi Yatağan Hamamı Sokak üzerine yaşandı. İddiaya göre, akşam saatlerinde akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen Mehmet Y., elinde silah ile birlikte sokak üzerinde henüz bilinmeyen bir sebeple bağırmaya başladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri elinde silah bulunan Mehmet Y.’yi ikna etmek için yanına gitmeye çalıştı. O esnada Mehmet Y., elindeki silah ile yanına gelmeye çalışan polis ekiplerinin üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir polis memuru ayağından yaralanırken, şüpheli Mehmet Y. ara sokaklara kaçarak kayıplara karıştı. Sokak içerisine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis hastaneye kaldırıldı.

Olayın gerçekleştiği sokağa çok sayıda polis ve özel harekat polis ekipleri sevk edildi. Sokağın giriş ve çıkışlarına güvenlik şeridi çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Özel harekat polisleri çevrede adeta kuş uçurtmazken, olay gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştiren şahsın isminin Mehmet Y., olduğu, akli dengesinin yerinde olmadığı ve daha önceden silahlı gasp suçu nedeniyle aranması olduğu tespit edildi.

Öte yandan ayağından yaralanan polis memurunun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.