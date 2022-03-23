"Kemal Sunal çok özel bir insandı"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Fatih Ürek, dün akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ürek, "Küçük bir ameliyat geçireceğim. Çok fazla uçmaktan ve sesten kulaklarım delindi. Mesleki deformasyon oldu. Bu rahatsızlık bana zorluk çıkartıyor. Albüm çalışmaları ve stüdyoda şarkı okumaları var. Onun için ameliyat olup 1 ay dinleneceğim." dedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde sosyal medyada usta sanatçı Kemal Sunal'ın vefat etmeden önce Fatih Ürek'in sahne aldığı bir mekanda çekilen videosu, sosyal medyada paylaşılmıştı. Ürek'in seslendirdiği Grup Laçin'in 'Bekar Gezelim' adlı şarkısı eşliğinde Sunal'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Ali Sunal ile dans ettiği görüntüler, sevenlerini duygulandırmıştı.

"ÇOK ÖZEL ANLARDI"

Konuyla ilgili de konuşan Fatih Ürek, şu ifadeleri kullandı:

20 yıl önceki bir video... O video dün elime geçti. Bana gönderdiler, çok mutlu oldum. Rahmetli çok özel bir insandı. Benim programıma gelmişlerdi. O gün çok eğlenmiştik. Kemal Sunal'ın komik anılar anlattığı ve sahneye çıkıp şarkılar söylediği çok özel anlardı.