İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 23 Mayıs 2021 tarihinde şüpheli Fatih Tezcan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede, Fatih Tezcan'ın "FETÖ'cü hakimleri araştırıp mahkemede yüzlerine karşı 'Ben senin karşında ayağa kalkamam! Sen FETÖ'cüsün' diyen şahsıma, 'Sen kimsin ki hakimleri araştırıyorsun' demenin iki manası olabilir: 1: Mesleğimi unutmak. 2:Tezgahları bozulacağı, planları ifşa olacağı için tutuşmak. Hangisi?" ve "5 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan İstinaf Mahkemesi kararına ve heyetin isim listesine ulaştım. Heyet Başkanı Hâkim M.H.Y'yı ve üye hâkimler A.S ve A.A'nın bağlantılarını araştırıyoruz." şeklinde paylaşım yaptığı belirtildi.
Bu paylaşımları nedeniyle şüpheli Tezcan hakkında "Terörle Mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan re'sen soruşturma başlatıldığı anlatılan iddianamede, şüphelinin olabileceği adreslerde arama yapıldığı ancak tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı, bu nedenle hakkında ifadesinin alınması için yakalama kararı çıkartıldığı kaydedildi.
"KİMSEYİ HEDEF GÖSTERMEDİM" DEMİŞTİ
Şüpheli Fatih Tezcan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 29 Haziran 2021 tarihinde yakalandığı ifade edildi. Şüpheli Tezcan'ın ifadesinde, "Bahse konu tweetleri kendisinin atmış olduğunu, bu tweetlerin Anayasa'ya, AİHM kanun, karar ve içtihatlarına uygun olduğunu, bir suç unsuru bulunmadığını, kamu güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir bilgi paylaşmadığını, kimseyi hedef göstermediğini" söylediğine yer verildi. Şüphelinin savcılıktaki ifadesinde de "Herhangi bir suç işlediğini düşünmediğini" belirttiği anlatıldı.
AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK
İddianamede, şüpheli Fatih Tezcan'ın sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar ile kime yönelik olduğu anlaşılacak şekilde terörle mücadelede görev almış görevlilerin hüviyetlerini açıklayıp yayınlayarak hedef gösterme suçunu işlediği belirtildi. Şüpheli Tezcan'ın "Terörle Mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheli Tezcan önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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