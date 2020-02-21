21 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugüne kadar kariyerinde iki takımla Fenerbahçe’ye rakip oldu. Terim, ilk olarak Ankaragücü’nü çalıştırırken, 31 Ekim 1987 yılında Süper Lig’de oynanan maçta sarı-lacivertliler ile karşılaştı. Başarılı teknik adam, Galatasaray ile ise ligde ilk kez 8 Eylül 1996 yılında Fener’in karşısına çıktı.
FENERBAHÇE İLE 35. MAÇ
Fatih Terim, kariyerinde Ankaragücü ve Galatasaray ile Fenerbahçe’ye karşı 34 maç yaptı. Söz konusu müsabakalarda Terim’in öğrencileri 10 kez sahadan galip ayrılırken, 10 defa da rakibine mağlup oldu. 14 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Terim, Ankaragücü’nü çalıştırırken, sarı-lacivertliler ile 4 maç yaptı ve 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 30 derbi mücadelesine çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu derbilerde 10 defa galip gelirken, 9 kez de mağlup oldu. 11 karşılaşmada ise berabere kaldı.
TERİM'İN 62. DERBİSİ
Galatasaray, Terim yönetiminde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası’nda toplam 61 maç yaptı. Deneyimli teknik adam, bu müsabakalarda 22 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 23 beraberlik aldı.
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