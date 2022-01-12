Fatih Terim: Yarı yolda bırakıldım

Terim'in şunları söylediği öğrenildi: "Ben bir proje için her şeyi riske ettim. Yarı yolda bırakıldım. Ben olmayabilirim ama siz Galatasaray için devam edeceksiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız. Benim hakkım varsa helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin."