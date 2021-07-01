Şampiyonlar Ligi'nde 3 ön eleme oynayacak olmasından dolayı sezonu en erken açan takım olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Fatih Terim'in önceliği sol bek ve orta sahaya takviye yapılması. Tecrübeli teknik adam başkan Burak Elmas'tan iki mevkiye yapılacak takviyelerin PSV maçlarına yetiştirilmesini istedi.

İLK TERCİH GEDSON FERNANDES

Terim'in orta saha mevkisi için ilk tercihi Gedson Fernandes. Geçen sezonun devre arasında kiralık olarak gelen Portekizli oyuncunun satın alma opsiyonuyla 1 yıl daha kiralanması için Benfica'ya teklif yapıldı. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre sarı-kırmızı yönetim, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Benfica'ya 1 yıl vadeli 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro 'luk da satın alma opsiyonlu resmi teklif yaptı. Benfica kulübünün teklife vereceği yanıt bekleniyor.

SOL BEKE İKİ ADAY

Bu arada Galatasaray'ın sol bek mevkisi için düşündüğü iki isim var. Real Betisli Alex Moreno ve Napoli'den Mario Rui için girişimler sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in önceliğinin Mario Rui olduğu öğrenildi. Napoli ile 2025 yazına kadar sözleşmesi olan Portekizli sol bek için şartlar zorlanıyor. Galatasaray'da önümüzdeki günlerin hareketli geçmesi bekleniyor.