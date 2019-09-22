Fatih Terim sinirlendi!

Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı. Tecrübeli çalıştırıcı, Malatya'da maçı locadan takip ederken oyuncularının yaptığı hatalar sonrası zaman zaman sinirlendi. Terim'in bir pozisyonun ardından tepki gösterdiği anlar ise kameralara böyle yansıdı.