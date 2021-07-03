Fatih Terim, PSV maçına odaklandı

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Yönetim, transferler için yoğun mesai harcarken; teknik heyetin aklında Şampiyonlar Ligi var.

TRT Spor'un haberine göre; Fatih Terim, sezon öncesi kampı ile birlikte PSV Eindhoven maçı için ekstra mesai harcıyor. Tecrübeli teknik adam, antrenman performanslarına göre kafasında yavaş yavaş taktiksel kurguları belirliyor.

Yeni transferler Alpaslan ve Aytaç'ın, teknik heyetin gözüne girdiği ifade edildi. Falcao ise antrenmanlarda fiziksel performansı ile dikkat çeken isimlerden biri olmayı başardı. Dinamo Bükreş maçında sakatlanan Muhammed, PSV maçında forma giyebilecek.

Karantinası sona erip çalışmalara başlayan Marcao da, takımın sigortalarından biri olacak. Yönetim ise bu süreçte en az 3 transferi sonuçlandırarak, alınacak oyuncuları PSV Eindhoven karşılaşması öncesinde UEFA'ya gönderilecek listeye yazdırmayı hedefliyor.

Diğer yandan Galatasaray'ın hazırlık maçı programı belli oldu. Sarı kırmızılılar, 10 Temmuz'da Kasımpaşa ile Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak.

12 Temmuz'da Yunanistan'a gidecek Galatasaray, 13 Temmuz'da da Olympiakos ile mücadele edecek. Maçtan sonra İstanbul'a dönecek sarı kırmızılılar, PSV Eindhoven mücadelesinin hazırlıklarını Florya’da sürdürecek.