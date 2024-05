Fatih Terim: Panathinaikos'a bir hikaye yazmak için geldim

"BURADA BİR HİKAYE YAZACAĞIZ"

Fatih Terim, Panathianaikos'taki hedefleriyle ilgili bir soruya "Panathinaikos son yıllarda hak ettiği başarıyı yakalayamamış olabilir ama böylesi zor zamanlarda daha güçlü durması, tarihinden güç alması gereken bir kulüp. Burada bir hikaye yazacağız ve bunu birlikte yapacağız. Hayatımızın her anında şampiyon gibi davranacağız, şampiyon gibi yaşayacağız. Kulübün her noktasında ve her kademesinde bu anlayışı oluşturmamız gerekiyor. Bunu başardığımızda hayal sayılan birçok başarıyı tatmış olacağız." yanıtını verdi.