Son olarak 4 maç alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, toplam 31 karşılaşmadan menle Türk futbol tarihine geçmişti... Ayrıca son 10 ayda Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş, toplamda 37 maç ceza aldı. Buna rağmen istatistikler, Fatih Terim’e verilen cezaların Galatasaray’ı bu zamana kadar pek de fazla etkilemediğini gösteriyor.

EN AĞIRI 2012-13 SEZONUNDAYDI

Galatasaray, Fatih Terim’in cezalı olduğu 27 karşılaşmanın 16’sından galibiyetle ayrılırken, 7 beraberlik aldı ve sadece 4 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Terim, son dönemde en ağır cezaları 2012-2013’te Orduspor ile oynanan maç sonrası 3, Mersin İY karşılaşması sonrası ise 9 karşılaşma ile aldı. Ancak Cim-Bom o sezonu şampiyon olarak kapattı. Sarı-Kırmızılı teknik adam, geçen yıl da Fener derbisi sonrası 10 maç cezaya çarptırıldı. Galatasaray, yine sezonu Başakşehir’in önünde şampiyon olarak tamamladı.