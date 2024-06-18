Fatih Terim: Milli Takım'a çok güveniyorum

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Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki Gürcistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Milli Takım'dan umutlu olduğunu belirten Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Çok yetenekli bir takımımız var. İyi bir hocamız var. O güne göre (EURO 2008) en önemli ayrılık şu; dışarıda oynayan daha fazla futbolcumuz var. Yetenekli bir takımımız var, o gün de yetenekli bir takımımız vardı. Oyuncularıma haksızlık edemem. Zaten bunların da çoğu, dokunduğum oyunculardan bir grup. O yüzden açıkçası, Türk Milli Takımı'nı yenmek hiç kolay değil. Muhteşem maçlar oynadık. Çok güveniyorum onlara. Onlarla ilgili hayalim çok uzun. İnşallah öyle olacak. Birinin, birini aratmadığı bir milli takımımız var. Bütün kalbimle, gönlümle onların yanındayım"