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Galatasaray'da ligin ilk devresinde santrfor bölgesindeki sayısal eksiklik, takımın performansını olumsuz etkilemişti. Devre arasında muhakkak santrfor transferi yapmak isteyen Galatasaray'da Fatih Terim, bir adet pivot santrfor alınması yönünde talepte bulundu!
Sezon boyunca santrfor transferi sorularını 'Merkez hücum oyuncusu' olarak yanıtlayan Terim, yaz aylarında Nantes'ta forma giyen Emilano Sala'yı istemişti. Sala'nın kulübünden ayrılamaması sonrası transfer yatarken Galatasaray gözünü başka oyunculara çevirdi.
Alman basınından Bild'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Hoffenheim formasını giyen Macar santrfor Adam Szalai'ye teklif yaptı! Hoffenheim ile sözleşmesi Haziran 2019'da sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcu için iki sene önce de teklif yapıldığını hatırlatan Bild, 3 milyon Euro'luk teklif ile bu kez transferin gerçekleşeceğini kaydetti.
Macaristan Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Szalai, bu sezon Hoffenheim formasıyla 22 maça çıkarken 4 gol 2 asist üretti. 1,93'lük boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çeken tecrübeli santrfor, mücadeleci oyunu ve hava toplarındaki etkinliği ile de öne çıkıyor.
PLASE ANDY CARROLL
Galatasaray, Adam Szalai'nin olmaması durumunda ise kariyerini West Ham United'da sürdüren Andy Carroll'la temasa geçecek. Szalai gibi sözleşmesi Haziran 2019'da sona erecek olan 29 yaşındaki santrfor, 2013 yılında Liverpool'dan 18 milyon Euro bonservis bedeliyle West Ham'a transfer olmuştu. Son yıllarda sakatlık problemleriyle boğuşan ve Londra temsilcisinde rotasyona dahil olmakta bile zorlanan Carroll, bu sezon 6 lig maçına çıktı, henüz gol atamadı.
Kasım ayında sakatlığını atlatan İngiliz santrfor da aynı Szalai gibi 1,93 boyunda. Sarı-kırmızılıların, İngiliz futbolcuyu para ödemeden kadrosuna katmak istediği de öne sürülmüştü.
Galatasaray'da santrfor bölgesindeki futbolcular olan Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş, sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemedi. Eren, ilk yarıyı 7 golle tamamlarken, Sinan Gümüş 1 kez fileleri havalandırdı.
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