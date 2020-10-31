Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Asıl olan 3 puanı kazanmamız. Galatasaraylıları iyi tanırım. Beklentileri çok değişiktir. Zengin gol pozisyonları, daha etkili oyun ister. Bugün zaman zaman etkili organizasyonlar yaptık. Gol olmaması mümkün değil. 3 puanın kazanmanın öncelikli olduğu günlerdeyiz. Kaçan puanların telafisi yoktur ama oynanmayan oyunların telafisi vardır. Bu hoş gördüğüm manasına gelmesin. Herkesin herkese kafa tuttuğu bir lig oynuyoruz. Akılda olmayan sakatlıklar, değişikliklere zorladı. Buna rağmen 4-5 tane net pozisyonlarımız var. Çok güzel pozisyon yakaladık. Ali Sami Yen’de herkesin beklentisi rakibi kapatıp, çok daha etkili bir oyun oynamamız. Bugün 3 puanı hanemize koymamızın sevincini yaşayalım. Daha iyi maçlar oynayacağız inşallah" diye konuştu.
Seneye gerek defansif gerekse hücumda iyi başladıklarını söyleyen Terim, "Ama zaman zaman bunları yaşayacağız. Burada puan kaybetmemek önemli. Eksik oynadık zaman geldi. Lüzumsuz puanlar da kaybettik. Bunun tedirginliği de var takımın üzerinde. Bu da bazen zor duruma sokuyor" şeklinde konuştu. Deneyimli teknik adam, Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'den beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, "İnşallah o da daha iyi oynar" dedi.
"AVRUPA İLE MAKAS DAHA DA AÇILACAK"
Avrupa’da Türk takımlarının kötü sonuç almasının sorulması üzerine Fatih Terim, "Ben son 1,2 senedir 'Avrupa ile aramızda makas açılıyor' cümlesini kuruyorum. Bunu söylerken bir şeyi işaret ediyorum. Makas daha da açılacak. Ekonomik anlamda, idari anlamda da açılacak. Dolayısıyla teknik anlamda da açılıyor. Her geçen gün daha zorlaşacak. Hiç kolay değil. Benim adıma sürpriz değil. Daha evvel böyle bir tespitte bulunduğum için" ifadelerini kullandı.
"ŞURALARI KAYIPSIZ GEÇMEK ÖNEMLİYDİ"
3 puan alınca her şeyin yolunda olduğunu düşündüğünü ifade eden Terim, "3 puan kazanıp işleri yoluna koymak daha iyidir. Kaybedip işleri yoluna koyacağınıza, kazanıp işleri yoluna koymak çok daha kolaydır. Onun için bu işler böyledir. Kaybedersiniz iyi oynarsınız, haksızsınız. Kazanırsınız iyi oynamazsınız yine haksızsınız. Onun için ikisini birden yapmaya özen göstereceğiz. Onu da çok yaptık. Galatasaray takımı yine yapar. Şuraları kayıpsız geçmek önemliydi" diyerek sözlerini tamamladı.
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